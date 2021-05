Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 10:55 horas

Evento será através da plataforma online Google Meet às 14h em alusão ao Dia da Luta Antimanicomial

Resende- A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde estará promovendo nesta terça-feira, dia 18, um evento online em alusão ao Dia da Luta Antimanicomial, celebrado hoje.

De acordo com a prefeitura, o evento tem como tema “Saúde Mental em tempos de pandemia” e acontecerá a partir das 14h na plataforma Google Meet. As inscrições podem ser feitas através do link: https://docs.google.com/forms/d/1iym9GNrtGy2NP7k4sZKPCB-LOEbUtZUNfwaRYm1JmcM/edit?usp=sharing.

Segundo a secretaria de saúde, o evento “Saúde mental em tempos de pandemia” é voltado principalmente para profissionais da saúde, assistência social e demais políticas setoriais, estudantes. O evento conta com um cronograma de palestras ministradas por profissionais da área que discutirão sobre a saúde mental e também sobre a Luta Antimanicomial. Além disso, alguns usuários dos programas de Saúde Mental de Resende também participarão com alguns depoimentos.

A superintendente de Saúde Mental de Resende, Daniele Barreto destaca a importância da data.

– Todos os anos, profissionais e usuários da saúde mental relembram a luta pelo fim dos manicômios. A celebração desta é importante para tratar sobre os 20 anos da Lei Paulo Delgado, que foi o disparador da Reforma Psiquiátrica. Nós, profissionais da Saúde Mental acreditamos que para tratar as pessoas não é preciso trancar em locais, mas sim cuidar dos pacientes de forma mais humanizada. Após essa lei, muitos manicômios foram fechados, inclusive o antigo hospital de Barbacena, onde milhares de pessoas internadas morreram. A importância do dia 18 de maio não é só comemorativa, mas para que nunca esqueçamos o que aconteceu e nunca mais se repita – ressaltou Daniele Barreto.

Ao final, as pessoas que se inscreveram receberão certificados de participação do evento.

Confira o cronograma de palestras:

14h – Rede de Atenção Psicossocial de Resende (RAPS)

Daniele Barreto – Superintendente de Saúde Mental da RAPS. Enfermeira especializada em Saúde da Família pela UFJF.

14h20 – Reforma Psiquiátrica, Sistema Único de Saúde – Avanços e retrocessos – impacto para política de saúde mental

Lilian Magalhães Costa Lima – Mestre em Atenção Psicossocial pelo IPUB/UFRJ. Especialista em Micropolíticas de Gestão em Saúde e Psicanálise Clínico Institucional.

14h50 – Reinventando o cuidado em Saúde Mental em tempos de pandemia de Covid-19 diante de novas – velhas práticas na política de Saúde Mental

Pedro Moacyr Brandão Júnior – psicanalista. Membro do Fórum Campo Lacaniano Região Serrana/RJ. Doutor e pós-doutor em Psicologia.

15h20 – Saúde Mental dos profissionais da saúde frente à pandemia da Covid-19

Shirley Dilma da Silva – psicanalista. Pós-graduada em teoria psicanalista e prática clínico institucional. Supervisora clínico institucional

15h50 – A pandemia sob olhar dos usuários