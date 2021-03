Matéria publicada em 30 de março de 2021, 19:30 horas

Transmissão pela internet será aberta à população e participarão conselheiros de Saúde do município

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) fará nesta quarta-feira, dia 31, às 14 horas, uma transmissão pela internet para apresentar o Relatório Anual da Gestão (RAG) referente ao ano de 2020. O documento é um dos instrumentos de planejamento da Saúde do município onde, anualmente, as áreas técnicas informam o que produziu, realizou e apresentam as metas cumpridas ou não. Este relatório tem prazo para ser apresentado ao Conselho Municipal de Saúde até o dia 31 de março, quando as comissões temáticas do Conselho analisam e emitem parecer favorável ou desfavorável.

O evento desta quarta-feira será somente de apresentação do relatório feito pela área técnica da Saúde aos Conselheiros. Posteriormente, caso o Conselho tenha dúvidas, ele deve fazer as considerações para esclarecimentos à SMS em uma nova reunião a ser agendada.

A transmissão tem tempo previsto de duração de duas horas e será apresentada pela técnica de Planejamento da Saúde, Marina. Poderão acompanhar a reunião, os conselheiros titulares e suplentes, através da plataforma Google Meet e a população acompanhará pelo YouTube, através do link https://youtu.be/XTA78b1PEAI.