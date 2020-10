Secretária Estadual de Saúde do RJ incentiva apoio à campanha Outubro Rosa

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 11:48 horas

Rio de Janeiro – Criado na década de 1990, o Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, foi ampliado para combater também ao câncer de colo do útero. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) desenvolve neste mês ações em apoio à campanha. O objetivo é fomentar a prevenção e a detecção precoce dos dois tipos de câncer.

Prédios públicos como o Palácio Guanabara e o Estádio do Maracanã, e unidades de saúde como o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE), estão iluminados na cor rosa ao longo do mês para ajudar a alertar a população. Haverá divulgação de material informativo desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos que abordará, além da saúde, a violência contra a mulher. Conteúdo digital também está sendo elaborado para ajudar a informar sobre o câncer por meio das redes sociais da SES.

Uma webinar transmitida pelo canal da SES no Youtube, no dia 08 de outubro, às 14h, reunirá especialistas da Área Técnica de Saúde das Mulheres da secretaria, que falarão sobre empoderamento feminino, prevenção do câncer e cuidados com a saúde da mulher. No Hospital Estadual da Mãe de Mesquita, serão realizadas palestras sobre prevenção e conscientização do câncer de mama, além da iluminação da unidade, e da distribuição de laços e máscaras rosas para os colaboradores. As mesmas iniciativas também ocorrerão no Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti.

“Queremos aproveitar esse momento para destacar, em especial, a situação do câncer do colo do útero, que pode ter o agravamento prevenido, mas que segue como o quarto tipo de câncer mais frequente em mulheres. Para isso, devemos incentivar a vacinação do HPV em meninas de 9 a 14 anos e meninos dos 11 a 14 anos de idade como uma forma de prevenção”, explica Leila Adesse, médica coordenadora da Área Técnica de Saúde das Mulheres da SES.

Neste mês, a Campanha Nacional de Multivacinação oferecerá a vacina HPV quadrivalente nos postos de saúde dos municípios a partir do dia 5.

De acordo com Leila, a campanha é também contra o preconceito e a banalização dos sintomas da doença. Entre os principais, estão sangramento e corrimento vaginais, que ao serem observados, indicam a necessidade de atendimento especializado. Até setembro, 411 mulheres tiveram diagnóstico de câncer do colo do útero no estado.

Em relação ao câncer de mama, segundo tipo mais frequente entre mulheres no Brasil, o acesso à informação e à mamografia de qualidade e, ao mesmo tempo, iniciar o tratamento o quanto antes possível são fundamentais para a redução da mortalidade. Em 2020, mais de 10.500 mil mamografias foram realizadas em unidades da rede estadual. Foram 696 diagnósticos de câncer de mama no estado neste ano.