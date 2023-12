Secretário de Educação de Barra Mansa assina convênio com ArcelorMittal

Barra Mansa – A Secretaria de Educação de Barra Mansa oficializou o convênio com a ArcelorMittal na manhã desta sexta-feira (8), em Belo Horizonte, durante evento de comemoração do aniversário da empresa. O secretário da pasta, Marcus Barros, esteve presente e assinou o documento formalizando a parceria. O acordo entre as partes diz respeito ao Projeto Liga Steam, realizado pela Fundação ArcelorMittal, que visa a abordagem educacional. No município a atuação será focada na formação de professores da rede municipal de ensino, tendo seu início na abertura do ano letivo de 2024.

O termo Steam surgiu nos Estados Unidos – abreviação de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática -, ou seja, é uma abordagem de ensino que tem como objetivo fomentar a integração dessas áreas, de modo interdisciplinar com todos os conhecimentos necessários.

Partindo do viés de integração, o Steam é baseado no desenvolvimento de projetos e na resolução de problemas, ou seja, o aluno coloca a mão na massa e propõe soluções integrando diversas áreas do conhecimento.

Para o assessor da pasta, Lucas Peres, essa parceria vai ser muito importante para a educação do município. “A formação Liga Steam vai contribuir muito para a rede municipal de Barra Mansa, tendo em vista a qualidade que a Fundação ArcelorMittal nos oferece”, declarou.

De acordo com Marcus, a secretaria sempre busca realizar parcerias para melhor aprendizagem dos educandos e formação dos educadores. “Buscamos continuamente Parcerias Publico-Privadas que possam agregar ao nosso trabalho, e acredito que essa assinatura seja um marco na nossa gestão. Com essa parceria, cerca de 1800 profissionais da rede poderão receber a formação que impactará diretamente todos os nossos estudantes”, declarou.

Esteve presente também no evento, o presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, celebrando os diversos projetos desenvolvidos entre a pasta e a Fundação ArcelorMittal. “Nossa relação com a Fundação ArcelorMittal é estreita. Hoje, além de celebrar o aniversário de 35 anos da organização, ampliamos a parceria para o próximo ano com as atividades de cultura, educação e esporte para nossa cidade. Estamos crescendo juntos”, finalizou Bravo.