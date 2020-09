Secretário de Educação de Barra Mansa faz balanço do IDEB

Matéria publicada em 16 de setembro de 2020, 15:32 horas

Barra Mansa – Após a divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nesta terça-feira (15), o secretário de Educação de Barra Mansa Marcus Vinicius Barros pronunciou-se em relação ao resultado e apresentou ações que estão em andamento para potencializar o desenvolvimento do ensino no município.

O IDEB mede a qualidade do aprendizado nacionalmente e estabelece metas para a melhoria do ensino. Ele é calculado a partir da taxa de rendimento escolar, obtidos anualmente pelo Censo Escolar e pelas médias nos exames aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), realizados a cada dois anos.

Analisando os resultados do SAEB de 2019, Barra Mansa apresentou um desempenho significativo, ocupando o sexto lugar nos anos iniciais e o quarto nos anos finais. Nos resultados preliminares desta avaliação, o município teve um número expressivo de escolas com proficiência em língua portuguesa e em matemática. Também foi identificado que, para a elevação do indicador no ranking, faz-se necessário investir em ações visando à melhoria do fluxo escolar.

O secretário informou que, desde o início da atual gestão, em 2017, é feito um acompanhamento criterioso dos resultados e que já era notada a necessidade de medidas para a melhoria desses indicadores. “É importante ter ciência de que estas notas são consequência dos anos anteriores. A atual gestão assumiu com sete escolas fechadas. Nossa missão prioritária foi reabrir escolas, inaugurar novas unidades, incrementar o sistema com sete creches, valorizar o professor, que teve a remuneração total 2,5 vezes maior”.

Marcus Vinícius Barros explica que a Educação continuará a implementar ações para solucionar problemas pontuais e avançar. “Nosso planejamento já possui contramedidas para minimizar problemas referentes a evasão escolar, distorção idade x série, taxa de aprovação e outros fatores que possam prejudicar o desenvolvimento educacional de nossos alunos e que implicam diretamente no resultado”.

Entre as ações já implantadas e que merecem destaque está o diagnóstico de infraestrutura das unidades escolares. Através dessa ferramenta foi possível dimensionar a rede e detectar quais as principais necessidades estruturais de cada escola. O resultado pode ser visto no Colégio Municipal Marcello Drable, no Ano Bom, que recebeu nova pintura, revitalização das salas de aula, reparo no telhado, revisão da parte elétrica e na parte hidráulica, além de novos mobiliários. O investimento foi feito através de recursos da Educação. Os colégios Santo Antônio, no bairro Colônia, e Washington Luiz, em Saudade, também passaram pelo serviço de recuperação e foram reinaugurados em 2020.

O processo de ensino também vem ganhando importantes investimentos, como os Laboratórios de Pesquisa e Iniciação Científica. Cada sala conta com lupa, vidrarias, microscópio, reagentes, destiladores, esqueletos, estufas, entre outros aparelhos. Os equipamentos serão utilizados nas aulas de ciências, tanto para botânica quanto para zoologia, e atendem alunos do 6º ao 9º ano. Atualmente, vinte escolas já contam com o projeto, que finalizou sua primeira etapa de implantação, mas que pretende atender a toda rede.

Além disso, a Prefeitura instalou internet de alta velocidade em todas as unidades para promover atividades com foco na inovação e em novas metodologias de aprendizagem e realizou a substituição dos mobiliários para possibilitar um ambiente mais humanizado, através de mesas e cadeiras adequadas à ergonomia dos alunos. Outro ponto de destaque são os uniformes e kits escolares entregues anualmente a todos os estudantes.