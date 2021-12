Matéria publicada em 22 de dezembro de 2021, 17:45 horas

Representantes das Secretarias de Meio Ambiente, Planejamento Urbano e Desenvolvimento Rural participaram da reunião, realizada nesta quarta-feira (22)

Barra Mansa- Representantes das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Planejamento Urbano e Desenvolvimento Rural participaram de uma reunião com a concessionária que administra a Via Dutra, nesta quarta-feira (22).

O objetivo foi alinhar melhorias e soluções para a drenagem do distrito Floriano. Os respectivos secretários das pastas, Vinícius Azevedo, Eros dos Santos e Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, estiveram no local junto com integrantes da CCR NovaDutra.

Após a última reunião, realizada no dia 13 de dezembro, os secretários constataram que o serviço promovido pela empresa, há cerca de um ano, estaria contribuindo para o alagamento da localidade em dias de chuvas fortes.

O secretário de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, disse que já havia notificado a concessionária para que ela efetuasse os reparos necessários, falou sobre o encontro.

– Em reunião com os representantes da CCR, foi informado que as intervenções realizadas consideraram exclusivamente os projetos de drenagem e manejo de águas pluviais da pista e foram desconsiderados os sistemas públicos de drenagens pluviais já existentes – revelou, acrescentando que pode penalizar a empresa novamente.

– É prioridade da Prefeitura a solução da questão desses alagamentos, pois eles geram prejuízos à saúde pública, à segurança da vida, do patrimônio público e privado. Desse modo, a Secretaria de Meio Ambiente coletou todas as informações, bem como realizou vistorias na localidade atingida, para proceder com as medidas cabíveis e penalizar os autores dos danos causados – completou.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, as autoridades estão supervisionando o local.

– Nossas equipes estão monitorando todo o distrito para darmos o suporte caso algo aconteça até que a concessionária tome as devidas providências – Disse.

Já o secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, informou que com a chegada do período chuvoso, os moradores de Floriano estão apreensivos.

-Estamos em busca de solucionar o quanto antes este problema junto à concessionária para podermos deixar a população tranquila – concluiu Beleza.

Até o fechamento desta edição, a concessionária não havia se pronunciado sobre o caso. O Diário do Vale se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos.