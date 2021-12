Segunda etapa da vacinação contra a brucelose será encerrada dia 31 de dezembro em BM

Matéria publicada em 6 de dezembro de 2021, 18:30 horas

Barra Mansa – A segunda etapa da vacinação contra a brucelose em Barra Mansa será encerrada no próximo dia 31. A imunização é destinada a bezerras com idade entre três e oito meses de vida.

O Secretário da Pasta, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, explicou sobre a transmissão da doença. “A brucelose pode ser transmitida ao homem e a vacinação é a forma eficaz de prevenir o registro de casos. Além disso, uma uma série de prejuízo para o setor e para a localidade pode ser contabilizada em caso da doença, já que os animais precisam ser sacrificados e a propriedade é notificada, ficando em quarentena até não ter mais nenhum registro verificado. Por isto, a importância do rebanho estar imunizado”, disse.

A brucelose é uma doença zoonose, causada pela bactéria brucella abortus, que ataca principalmente bovinos e bubalinos, podendo passar do animal para o ser humano, através da ingestão de carne mal passada, leite contaminado e seus derivados. A meta da Secretaria é visitar até 150 propriedades, num total de aproximadamente 900 animais.

Os produtores rurais já cadastrados podem aguardar a presença da equipe na localidade, enquanto, os novos produtores, devem procurar à Secretaria para agendar o serviço, através do telefone (24) 2106-3547.

O médico veterinário da Secretaria, Bruno Meirelles, destacou que Barra Mansa é a cidade mais antiga a promover a vacinação dos animais contra a brucelose. “Esse procedimento acontece há cerca de 32 anos. Os resultados deste trabalho são expressivos e a eficácia da vacina é grande, pois praticamente não há registros da doença em nossa cidade. Precisamos dar continuidade ao trabalho para mantermos os bons resultados”, explicou.

As equipes da Secretaria seguem em rota cadastral e têm visitado produtores e fazendas nos distritos de Amparo, Rialto, Santa Rita de Cássia, Antônio Rocha e Floriano, disponibilizando gratuitamente a vacina.

