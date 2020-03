Segundo Castramóvel chega a Resende

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 12:42 horas

Resende – A segunda unidade veterinária móvel, o Castramóvel, já está no pátio administrativo da prefeitura de Resende. Os dois veículos aguardam trâmites legais antes de recebem licença para rodar e para realizar os serviços de castração e consultas.

A primeira unidade já havia chegado ao município, no dia 27 de fevereiro, na semana passada. Os castramóveis foram produzidos em Botucatu (SP) e receberam diversas intervenções, como a montagem da estrutura interna, os acabamentos externos e a adesivação nos veículos.

Eles funcionarão como trailer itinerante e passarão por diversos bairros de Resende, oferecendo cirurgias de castração em cães e gatos, de forma gratuita, além de consultas.

Cada castramóvel possui quatro salas, sendo uma de preparação animal; outra antissepsia e paramentação dos médicos; uma sala cirúrgica; e uma de recuperação do animal e prescrição médica.

De acordo com Felipe Quinane, veterinário do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), o projeto possibilita um melhor atendimento de saúde em animais do município.

– Com o castramóvel, a equipe médica poderá realizar mais cirurgias em locais mais distantes como a zona rural, atendendo as famílias que mais necessitam. Além de aumentar o número de serviços de castração, realizados atualmente, no Centro de Controle de Zoonoses – explicou Felipe Quinane.

Os bairros escolhidos para receber o castramóvel serão divulgados em breve para que a população possa fazer um cadastro para o atendimento gratuito.