Semana do Meio Ambiente será comemorada pelas redes sociais em Mangaratiba

Matéria publicada em 28 de maio de 2020, 12:16 horas

Mangaratiba – A Semana do Meio Ambiente, lembrada entre os dias 1° a 5 de junho, será comemorada pelas redes sociais, por conta da pandemia e o isolamento social como medida de segurança ao combate da Covid-19.

No decorrer da semana a Secretaria de Meio Ambiente vai, através do Instagram @meioambientemangaratiba desenvolver atividades diversas como vídeos, lives, palestras e sorteio de kits ecológicos.

O tema será abordado ainda por mestres e doutores em Meio Ambiente que vão falar sobre a relação do Meio Ambiente com a COVID-19; os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) em tempos de Pandemia; a gestão de resíduos sólidos e a reciclagem no Brasil; preservação dos ecossistemas marinhos, construções em áreas de risco entre outros.