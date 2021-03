Semana Estadual do Artesanato termina com eventos online

Matéria publicada em 25 de março de 2021, 12:48 horas

Artes√£os puderam assistir palestras e oficinas, tirar d√ļvidas e ainda ganhar brindes

Rio de Janeiro e Sul Fluminense РTermina hoje a Semana Estadual do Artesão, realizada em comemoração ao Dia do Artesão (19), pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ). Os eventos, totalmente on-line, contam com oficinas, palestras ao vivo e distribuição de brindes para os artesãos.

Nesta quinta-feira, os artes√£os poder√£o conferir a palestra “A rela√ß√£o entre o turismo e o artesanato”, ministrada por Luciana De Lamare, diretora executiva do Vale do Caf√© Conventions e Vistors¬†Bureau, √†s 11h. Nos outros dias, o p√ļblico p√īde acompanhar pelo Facebook do programa oficinas de croch√™ e pintura em porcelana, al√©m de palestras sobre precifica√ß√£o de produto, Artesanato na Hist√≥ria Cultural, a import√Ęncia do Programa de Artesanato Brasileiro e orienta√ß√£o sobre aquisi√ß√£o de microcr√©dito pelo programa ArtCred RJ.

Durante a mesa de abertura do evento, o subsecret√°rio de Turismo, Gerciano Lima Luz, ressaltou a import√Ęncia do trabalho dos artes√£os para o turismo. “Esta √© uma data importante para homenagear todos os profissionais que se dedicam com afinco e satisfa√ß√£o a arte de produzir as mais belas pe√ßas de artesanato. A tecnologia trouxe muitas modifica√ß√Ķes¬†na vida das pessoas e muitas profiss√Ķes ficaram ultrapassadas e at√© mesmo acabaram ou foram substitu√≠das,¬†mas existem outras que permanecem mesmo com o passar dos anos e com toda inova√ß√£o trazida pela tecnologia, justamente, pela sua peculiaridade. Uma dessas profiss√Ķes √© a de artes√£o: o principal motivo dela ainda existir e com tanta for√ßa √© em fun√ß√£o da cultura de cada regi√£o, tanto em nosso pa√≠s como em v√°rias partes do mundo. Qualquer pe√ßa produzida pelo artes√£o √© √ļnica e foge de qualquer processo de produ√ß√£o em s√©rie de ind√ļstria”, afirmou.

Para o secret√°rio de Turismo, Gustavo Tutuca, a semana reafirma o compromisso da Setur-RJ com os artes√£os, al√©m de ser uma oportunidade de valoriza√ß√£o e qualifica√ß√£o. “N√£o tem como pensar em turismo sem pensar em artesanato. Em cada pe√ßa √ļnica produzida h√° uma diferente hist√≥ria, tanto para quem a fez quanto para quem a comprou. Cada lembran√ßa adquirida √© um pedacinho do lugar por onde o turista passou e guardar√° boas recorda√ß√Ķes. Essa semana foi de grande valia para todos n√≥s, que sabemos a for√ßa e o potencial que o artesanato tem”, encerrou o secret√°rio.

A semana conta com o apoio das lojas Ca√ßula, da Ag√™ncia de Fomento do Rio de Janeiro (AgeRio), do Instituto Federal do Rio de Janeiro, da Lina de Melo Artesanato Sustent√°vel, e do Programa de Artesanato Brasileiro. As transmiss√Ķes ao vivo est√£o dispon√≠veis no Facebook do Programa Estadual de Artesanato:¬†https://www.facebook.com/artesanatoemmovimento.