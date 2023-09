Semana Nacional do Trânsito: CCR RioSP realiza ações de conscientização

Sul Fluminense – Com o objetivo de orientar motoristas, motociclistas, pedestres e caminhoneiros das rodovias Via Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101), além dos moradores das cidades lindeiras, a CCR RioSP preparou uma série de ações educativas para a Semana Nacional do Trânsito (SNT). As atividades, que acontecem em parceria com as prefeituras, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) serão desenvolvidas entre os dias 18 e 22 de setembro em São José dos Campos e Roseira, na Via Dutra, e em Mangaratiba e Itaguaí, cidades localizadas na Rio-Santos.

Além de realizar ações nos municípios acima, a concessionária apoiará atividades em Jacareí, Ubatuba e Angra dos Reis. A programação inclui também orientações para ciclistas, reforço sobre a importância do uso de cinto de segurança para passageiros de ônibus intermunicipais, simulado de acidente com produtos perigosos e simulado de ponto cego entre moto e caminhão.

Por meio do Programa Caminhos para a Saúde, gerenciado pelo Instituto CCR, clientes das rodovias administradas pelo Grupo terão acesso a exames gratuitos, como teste de glicemia, colesterol e medição da pressão arterial, além do check-up dos itens de segurança dos veículos. Voluntários do Projeto Help também se unem à iniciativa e oferecem aos condutores escuta qualificada, de modo que eles tenham um espaço seguro para acolhimento emocional e promoção da saúde mental.

Motociclistas

Para os motociclistas serão duas ações, em São José dos Campos e Jacareí, m parceria com as secretarias de mobilidade dos municípios. Em São José dos Campos, haverá demonstração do ponto cego para os motociclistas, em parceria com a Yamaha e check-up gratuito de itens da moto. Além da entrega de antena corta linha e folheto educativo. Já em Mangaratiba (RJ) e Angra dos Reis (RJ), na BR-101, os motociclistas receberão antena corta linha, folheto e fita refletiva para o capacete.

Ciclistas e pedestres

Para os ciclistas, a CCR RioSP preparou quatro ações em São José dos Campos, Jacareí, Ubatuba e em Mangaratiba (RJ). Como forma de conscientizar, serão distribuídos aos participantes folheto, fita refletiva e lanterna de LED para as bicicletas.

Já para os pedestres a ação ocorrerá em Itaguaí, reforçando a importância de utilizar a passarela para atravessar a rodovia.

Caminhoneiros e caminhoneiras

No posto do Programa Caminhos para a Saúde, espaço administrado pelo Instituto CCR e pela CCR RioSP, na Via Dutra, em Roseira (SP), o motorista poderá cuidar da saúde, uma vez que no espaço, eles recebem orientações de saúde para uma melhor qualidade de vida e bem-estar, o que reflete na segurança durante as rotinas dos caminhoneiros e caminhoneiras.

Além de cuidar da saúde física, os motoristas poderão cuidar da saúde mental, com o cantinho do desabafo do projeto Help.