Semana Pedagógica do MEP é encerrada com aula magma de cientista

Volta Redonda – Na sexta-feira (11) aconteceu , de forma remota, a aula magna que marcou o encerramento da ‘Semana Pedagógica’ promovida pelo Movimento Ética na Política (MEP). As atividades socioeducacionais do segundo semestre do pré-vestibular social do movimento tiveram início na última segunda (7).

A aula foi ministrada pelo professor José Abdalla Helayel, cientista do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, fundador do Pré-vestibular para Negros e Carentes (PVNC) em Petrópolis e parceiro do movimento desde 2004, na ‘aula magna’, de modo remoto, ele abordou o tema ‘Luz Milenar Fóton Centenário’.

Durante o debate o cientista fez refletir a importância dos professores no processo de ensino aprendizado, chamando a atenção para a importância do ‘movimento de educação popular’, que o MEP faz e tantos outros pré-vestibulares comunitários tem feito, ao oportunizar, inclusive o surgimento de cientistas negros, lGBTQIA+ e outros excluídos.

O professor Paulo Ricardo, mestre em física (UFF), coordenador da área de exatas do Pré-vestibular Cidadão, mediou o debate após a exposição do cientista. O Luis Santiago Santana, ligado ao PVNC, atuou com co-anfitrião.

“Helayel, brilhante, como sempre faz. De forma simples, clara e muito pedagógica ajudou-nos a percorrer cronologicamente a abordagem da luz, a partir das descobertas e experimentos dos cientistas, e nos levou a entender o significado fóton (luz), na propagação de luz e magnetismo. Nisso tudo, mostrou a utilidade para a humanidade, na vida das pessoas. Sempre valorizando a ciência. Sensacional! ”, Comentou Paulo Ricardo.

João Felipe, estudante do pré-vestibular, fez perguntas, também agradeceu a presença e disponibilidade voluntária do professor Helayel. “Agradeço muito o senhor por estar doando seu tempo e conhecimentos para nós. Fiquei muito impressionado com as luzes de conhecimento que o senhor nos provocou, até lembrei – a gente fala há uma luz no fim do ‘túnel’, o fato serve para a gente, mesmo diante das dificuldades saber que há sempre luz presente mesmo nas dificuldades. Muito obrigado. ” Falou João agradecido.

RECOMENDAÇÃO AOS VOLUNTÁRIOS

Helayel, ao final, deixou uma recomendação para professores e estudantes. “Sigam assim, valorizando o essencial para os estudantes, crie interação entre as áreas: física, biologia, matemática, química, história, literatura, etc, promovam debates, aulas conjuntas, seminários, tudo isso ajuda na fixação de conhecimento. Não se preocupem com o conteúdo integral, ofereçam bem, 30%, 40%, e eles darão passos enormes na luz do conhecimento. Recomendo que trabalhe alguns aspectos do livro ‘Utilidade do inútil’, de Nuccio Ordine”, recomendou Helayel.

O professor Paulo Ricardo agradeceu em nome do MEP, e fez questão de frisar a mensagem da Adriana Silva, professora de artes e da Comissão Étnico Racial do MEP. “Agradeço muito professor Helayel!!! E o que eu ouvi contribuiu para “iluminar” o início de um processo de criação artístico. Informações que revelaram possíveis direções para o trabalho. Obrigada ”, escreveu Adriana.

Foto: enviada pelo MEP