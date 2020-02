Seminário abre o ano letivo na rede municipal de ensino em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2020, 18:21 horas

Mais de dois mil profissionais participam do encontro que visa alinhar as estratégicas educacionais em 2020

Barra Mansa– O retorno das aulas na rede municipal de ensino acontece nesta terça-feira (11), em Barra Mansa. Entretanto nesta segunda-feira (10), a prefeitura promoveu o Seminário de Abertura do ano letivo 2020, com o objetivo de preparar os profissionais da rede de educação. Mais de dois mil educadores das unidades passaram pela atividade, que também contou com a palestra do professor e pesquisador paranaense José Motta Filho, sobre Metodologias Ativas – A Educação 5.0 e as Tecnologias Emergentes. O encontro aconteceu no salão de eventos Espaço M, no bairro Ano Bom.

De acordo com o secretário de Educação de Barra Mansa, Fernando Vitorino, essa capacitação é essencial para que os profissionais tenham um momento para a troca de experiência, a fim de oferecer um ensino cada vez mais completo.

– Nós temos uma equipe de profissionais que trabalham fazendo a diferença na vida dos nossos alunos, dando a possibilidade de eles construírem suas histórias a partir da sala de aula. É uma emoção muito grande fazer parte disso – expressou Fernando.

A vice-prefeita Fátima Lima também esteve presente no seminário, representando o prefeito Rodrigo Drable, que por motivo de agenda não pôde participar do evento.

– Estar aqui, conversando com os professores, é uma emoção muito grande. A gente sente de longe essa energia boa e eu espero que o ano de 2020 seja tão bom quanto 2019. Por causa de cada um desses profissionais temos a melhor educação do Sul do Estado – reforçou a vice-prefeita.

A professora dos anos iniciais do Ciep 054 na Vila Maria, Eliana de Oliveira Gomes, disse que essa iniciativa é fundamental para que os profissionais tenham um momento de interação e troca de experiência.

– Atividades como essa fazem com que a gente cresça profissionalmente e pessoalmente, além de fortalecer a nossa ligação com os alunos – considerou a professora.