Semop e comerciantes da Rua Neme Felipe discutem a segurança local em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de abril de 2022, 12:19 horas

Ações serão adotadas pelas forças de segurança e pelos empresários para reduzir os delitos cometidos na área

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda e comerciantes da Rua Neme Felipe, localizada no bairro Aterrado, se reuniram nessa semana para discutir sobre a melhoria da segurança da área, em função de alguns furtos ocorridos recentemente, principalmente após as lojas estarem fechadas.

O secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, informou aos empresários sobre as instalações das câmeras de monitoramento que vão abranger toda a cidade, incluindo a Rua Neme Felipe. O bairro terá um total de 70 equipamentos registrando as imagens em tempo real.

Além disso, o secretário destacou que o bairro Aterrado será beneficiado com o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que são agentes da Polícia Militar que trabalharão no reforço do policiamento e nas ações inerentes à ordem pública. O bairro Retiro também contará como reforço do Proeis.

A Semop se comprometeu ainda em intensificar o patrulhamento da área, através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR).

“Solicitamos também aos empresários locais que adotem medidas de segurança como alarmes e monitoramento interno, para aprimorar ainda mais as nossas ações. Também será criado um grupo de Whatapp para que possamos interagir com os comerciantes e entender melhor as demandas, visando um planejamento cada vez melhor e mais eficaz, a fim de agilizarmos o atendimento e de reduzirmos os crimes na região”, frisou o secretário Luiz Henrique.

Participaram da reunião, além do secretário Luiz Henrique, o subtenente Amauri (Semop); um representante do Poder Legislativo e os empresários/comerciantes da Rua Neme Felipe.