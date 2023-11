Semop procura carro que descartou 200kg de carne em frente ao Zoo-VR

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal, está em busca dos responsáveis que abandonaram cerca de 200kg de carne, já em decomposição, em frente ao Zoológico Municipal, na Vila Santa Cecília.

Segundo a prefeitura, as sacolas com carne foram encontradas na manhã deste domingo (5) e exalava mau cheiro. O material foi recolhido e descartado da forma adequada. Ainda de acordo com o governo municipal, câmeras de monitoramento flagraram o carro que abandonou as sacolas. O Poder Público está em busca dos responsáveis.