segunda-feira, 18 agosto 2025
Semop-VR busca solução para conflitos entre moradores e bares da Colina

Nova ordenação do espaço visa equilibrar a atividade econômica de bares e restaurantes com o direito de descanso de quem vive no local

by alice couto

Foto: Divulgação/Semop

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda sediou nesta segunda-feira (18), na Ilha São João, uma reunião com comerciantes do bairro Colina, tradicional ponto de encontro da cidade e que reúne bares e restaurantes, atraindo grande público, especialmente aos fins de semana. O encontro teve como proposta apresentar a ideia de uma nova ordenação do espaço, buscando equilibrar a atividade econômica com o direito de descanso de quem vive no local.

Recentemente, o secretário de Ordem Pública, Coronel Henrique, e outros representantes do Poder Público municipal estiveram reunidos com moradores da Colina. Quem vive no bairro relata situações de perturbação de sossego, som alto, obstrução de calçadas e o uso irregular de vagas de estacionamento.

Um estudo envolvendo a Secretaria de Mobilidade Urbana e o IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) deve ser executado visando melhorias no local. Entre as medidas acordadas está a redução no número de mesas e cadeiras nas áreas externas, visando a desobstrução da circulação e maior respeito ao espaço público.

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, a ação busca atender os anseios dos moradores e também dos comerciantes, de forma equilibrada e harmônica.

“É fundamental que o desenvolvimento econômico caminhe em sintonia com a qualidade de vida. Estamos buscando garantir o direito de ir e vir, o respeito ao descanso dos moradores da Colina e a tranquilidade no bairro, sem deixar de valorizar o papel importante que bares e restaurantes têm para a cidade. Recebemos uma série de reclamações, principalmente sobre perturbação de sossego, que afetam principalmente os enfermos, bebês, idosos, pessoas com autismo e animais. O nosso objetivo é achar uma solução harmônica”, disse Coronel Henrique.

Além de comerciantes da Colina e do secretário Coronel Henrique, a reunião contou com a presença do subsecretário de Ordem Pública, Amauri Pego; do secretário municipal de Meio Ambiente, Jorginho Fuede; da diretora do Departamento de Fiscalização de Atividades Econômicas da Secretaria de Fazenda (SMF), Elisângela Almeida; do comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetor Silvano de Paula; e do diretor-operacional da GMVR, inspetor Cláudio Márcio.

