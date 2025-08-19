terça-feira, 19 agosto 2025
Fale conosco

Senador Flávio Bolsonaro visita unidades de saúde em Resende

Na agenda acompanhada por prefeito e ex-prefeito, ele conheceu projetos como o Centro-Dia do Idoso, que será expandido

by Lívia Nascimento

Flávio Bolsonaro fez a visita acompanhado por comitiva – Foto: Divulgação

Resende – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) esteve em Resende na segunda-feira (18) em visita a unidades de saúde e assistência social da cidade, acompanhado do ex-prefeito Diogo Balieiro, do vice-prefeito Davi do Esporte e de vereadores locais. A comitiva, que também incluiu o prefeito Tande Vieira, percorreu a Santa Casa, o Centro de Imagem, o Hospital de Olhos e o Centro-Dia do Idoso.

Inaugurado em 2024, o Centro-Dia do Idoso tem se destacado por oferecer acolhimento, atividades e acompanhamento especializado para a terceira idade e suas famílias. Durante a visita, o prefeito Tande Vieira anunciou a expansão do programa para outras regiões do município, com início pelo bairro Alegria.

“Esse projeto é fundamental para garantir qualidade de vida aos nossos idosos, ajudando as famílias a seguirem suas rotinas com mais tranquilidade e mantendo quem a gente ama perto do lar, feliz e bem cuidado. Agradeço ao senador pela atenção com as demandas do nosso município. Parabéns ao Diogo e aos vereadores Sandro Ritton e Zé Antônio pela indicação e pelo apoio a essa iniciativa tão necessária”, destacou o prefeito Tande Vieira.

 

Você também pode gostar

VR: Teatro Gacemss oferece programação diversificada neste fim...

Temporada da Truta 2025 em Visconde de Mauá...

CSN divulga Relatório de Ação Climática e metas...

Suspeito de furto em clínica odontológica é preso...

UFF e Sejuv promovem ação para incentivar doação...

‘Resende Cidadã’ oferece serviços gratuitos à população nesta...

Volta Redonda realiza 2ª edição do Conexão Mega...

Agosto Lilás: Pinheiral reforça prevenção à violência contra...

Diagnóstico detalha violações em abrigos do Rio

Barra do Piraí lança projeto ‘Conexões Musicais’

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996