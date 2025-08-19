Senador Flávio Bolsonaro visita unidades de saúde em Resende

Resende – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) esteve em Resende na segunda-feira (18) em visita a unidades de saúde e assistência social da cidade, acompanhado do ex-prefeito Diogo Balieiro, do vice-prefeito Davi do Esporte e de vereadores locais. A comitiva, que também incluiu o prefeito Tande Vieira, percorreu a Santa Casa, o Centro de Imagem, o Hospital de Olhos e o Centro-Dia do Idoso.

Inaugurado em 2024, o Centro-Dia do Idoso tem se destacado por oferecer acolhimento, atividades e acompanhamento especializado para a terceira idade e suas famílias. Durante a visita, o prefeito Tande Vieira anunciou a expansão do programa para outras regiões do município, com início pelo bairro Alegria.

“Esse projeto é fundamental para garantir qualidade de vida aos nossos idosos, ajudando as famílias a seguirem suas rotinas com mais tranquilidade e mantendo quem a gente ama perto do lar, feliz e bem cuidado. Agradeço ao senador pela atenção com as demandas do nosso município. Parabéns ao Diogo e aos vereadores Sandro Ritton e Zé Antônio pela indicação e pelo apoio a essa iniciativa tão necessária”, destacou o prefeito Tande Vieira.