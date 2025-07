Serra das Araras retoma desmontes de rochas às segundas

Paracambi – A Serra das Araras volta a ter a programação inicial de desmonte de rochas às segundas-feiras. A partir do dia 4 de agosto, as intervenções no km 225, em Paracambi, ocorrerão de segunda a quinta-feira, das 13h às 15h.

Durante os serviços, a pista de subida (sentido São Paulo) será bloqueada no trecho. Já a pista de descida (sentido Rio de Janeiro) seguirá sem alterações. Todo o local estará sinalizado e contará com acompanhamento das equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal.

A concessionária orienta que os motoristas programem suas viagens e respeitem a sinalização para evitar acidentes. “Contamos com a compreensão de todos durante a execução desta importante obra. Agradecemos a colaboração para entregar uma rodovia mais segura e moderna”, afirmou Virgilius Morais, gerente de obras da RioSP.

Avanço das obras

As obras da nova Serra das Araras já alcançaram 37% de execução física. Mais de 2.500 pessoas trabalham em 34 frentes de serviços, incluindo a construção de 24 viadutos, dos quais o primeiro já foi entregue.