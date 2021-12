Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Barra do Piraí acolhe pessoas com deficiência

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2021, 12:15 horas

Barra do Piraí- Funcionando como uma das ferramentas de amparo às Pessoas com Deficiências (PCDs), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Barra do Piraí, comemorou nesta sexta, 03, dia dedicado a esta categoria, os avanços direcionados aos PCDs.

O SCFV é uma promoção do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) e busca integrar socialmente pessoas com deficiência, desenvolver suas capacidades e potencialidades, além de criar e fortalecer laços afetivos, tanto familiares como entre a própria comunidade.

As equipes do Cras trabalham pelo bem-estar social como um todo, porém a vida de uma pessoa PCD é normalmente muito mais cheia de obstáculos e inconvenientes, se comparada a uma pessoa não PCD. Por isso, a Secretaria de Assistência Social criou o SCFV, um serviço especializado em atender, desenvolver habilidades e integrar PCDs, além de outras medidas em contextos distintos.

Segundo a secretária de Assistência Social, Paloma Esteves, o serviço atende, atualmente, a um número considerável de cidadão barrenses. “O SCFV atende hoje um total de 944 pessoas, entre estas, 148 são consideradas ‘público prioritário’ e 31 com deficiência, realizando atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos participantes. A questão da cidadania que envolve também as pessoas com deficiência é desenvolvida, com a premissa de lidar com o ser, participar e conviver”, assinala a secretária.

O prefeito Mario Esteves, atento a estas questões, frisou que, ao reformular a Secretaria de Assistência Social, também buscou parcerias com instituições barrenses de assistência às pessoas com alguma deficiência, seja física, mental ou intelectual.

“Temos buscado investimentos na Assistência Social em todos os âmbitos, desde suas ferramentas, serviços, grupos, programas ou projetos. E o avanço já é visto, e sentido, em uma gama de classes, como os PCDs. Firmamos parcerias com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Apae, bem como com a Pestalozzi, no sentido de ampliar os trabalhos para esta classe. Sabemos que precisamos avançar ainda mais; e não vamos parar por aqui”, aponta o prefeito.

Para usufruir deste e outros serviços sociais oferecidos pelas unidades do Cras espalhadas pelo município, o cidadão pode se informar pelos números conforme sua comodidade. Para o do Areal, o número é 2445-1546; o do Centro atende pelo 2443-1087; enquanto que o da Califórnia pelo 3343-8754; e, por fim, o de Vargem Alegre pelo telefone 2430-2141.