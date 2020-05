Serviço de Pronto Atendimento da Vila do Abraão recebe nova ambulância

Matéria publicada em 13 de Maio de 2020, 14:33 horas

O veículo vai proporcionar um suporte mais ágil e seguro aos pacientes da Ilha Grande

Costa Verde – A comunidade da Vila do Abraão, na Ilha Grande, agora conta com uma nova ambulância para atender os moradores locais no Serviço de Pronto Atendimento (SPA). O veículo é um dos dois que a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu recentemente da Secretaria de Estado de Saúde para reforçar o atendimento aos pacientes na rede pública. A ambulância foi transportada do continente para a Ilha Grande nesta semana, com o auxílio de uma grande embarcação.

– Essa ambulância, do Tipo B, está substituindo o veículo antigo que estava atendendo aos pacientes no SPA da Vila do Abraão. Ela vai dar um suporte com mais agilidade e segurança aos usuários que necessitam da regulação do Samu ou dos serviços de urgência e emergência – explica o secretário de Saúde, Dr. Rodrigo Mucheli.

O secretário ainda informa que há uma segunda ambulância enviada pelo Governo do Estado aguardando a regularização do seguro para ser destinada ao atendimento da população.

– No ano passado já recebemos três ambulâncias da Secretaria de Estado de Saúde e, neste ano, mais essas duas, além de uma van – lembra Rodrigo Mucheli.