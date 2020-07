Serviço de sanitização é realizado no prédio da Prefeitura de Quatis

Matéria publicada em 21 de julho de 2020, 19:06 horas

Quatis- O serviço de sanitização contra o novo coronavírus foi realizado nesta terça-feira, dia 21, no Centro Administrativo da Prefeitura de Quatis, em mais uma ação de enfrentamento à doença. Com a iniciativa, os servidores públicos terão mais segurança dentro do ambiente de trabalho e também o público que busca atendimento no local. Por causa dessa ação, o expediente administrativo foi encerrado ao meio-dia.

O serviço foi coordenado pela pelas secretarias municipais de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Sanitária e a de Obras. Para a higienização de salas, da recepção, corredores, escadas e banheiros foi utilizado uma solução de água com hipoclorito (água sanitária).

De acordo com o prefeito Bruno de Souza (MDB), a ação tem um caráter preventivo tendo em vista que na semana passada um servidor precisou ser afastado para cumprir o isolamento após sua esposa, que não é funcionária da prefeitura, ter sido atestada com a Covid-19. Por precaução, todas as pessoas que trabalham no setor do referido funcionário também foram afastadas de suas funções até cumprirem o período de quarentena.

– É nossa obrigação garantir a segurança, o bem-estar e a saúde dos servidores dentro do ambiente de trabalho. Hoje na prefeitura, todos nós estamos tomando as medidas necessárias para se prevenir, como o uso da máscara e a utilização do álcool em gel. Mas é preciso que os funcionários estejam seguros dentro do seu setor para que possa cumprir o seu trabalho com total segurança. O mesmo vale para o munícipe que precisa de atendimento. Ele precisa estar seguro que ao vir até a Prefeitura estará em ambiente sem riscos ou com o menor risco possível – afirmou o prefeito

Além dos imóveis pertencentes a Prefeitura, este serviço de higienização está sendo levado para os bairros da cidade. Já foi realizado com auxílio de caminhão-pipa nos bairros Alto Paraíso, Nossa Senhora do Rosário, Centro, na rua projetada entre bairros São Benedito e Santo Antônio.

Pela programação, o serviço também será levado para os bairros Jardim Independência, Santa Bárbara e Santo Antônio. Depois retornará ao Centro, a Biquinha, parte dos bairros Bondarovisck e Polastri e os distritos de Falcão e São Joaquim.