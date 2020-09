Serviço de sanitização em Barra Mansa é mantido pelo Saae em diversos pontos da cidade

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 12:14 horas

Barra Mansa- Com o objetivo de reduzir as chances de proliferação da Covid-19 na cidade, e continuidade a uma iniciativa que começou há alguns meses, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) realizou nesta segunda-feira, dia 14, a sanitização em diversos pontos do município.

Segundo Fanuel Fernando, diretor executivo do Saae, o procedimento está sendo executado nos pontos com maiores índices de circulação de pessoas.

Lembrando que o material utilizado é composto por cloreto de amônio, tensoativos não iônicos, essências, corantes, entre outros.

O diretor ressaltou que os locais onde as equipes efetuaram a higienização foram na Delegacia de Polícia, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Centro de Especialidades Médicas (CEM), PSF Centro e em diversos pontos do centro da cidade.

Fanuel Fernando afirmou ainda que o serviço de sanitização é fundamental para o controle do vírus.

“Desde o início da pandemia, começamos a realizar a sanitização por toda a cidade. De princípio, demos preferência em realizar o procedimento nos locais onde há maior índice de circulação de pessoas, mas apesar disso, alcançamos diversas outras localidades”, disse.

O diretor continuou. “Esse é um serviço que não pode parar. Não vamos poupar esforços para manter essa ação diariamente. Essa foi uma forma que encontramos de evitar uma maior circulação do vírus”, completou.