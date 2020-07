Serviços de drenagem avançam na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 17:24 horas

Barra Mansa- O novo sistema de drenagem na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, segue em ritmo acelerado. A primeira etapa do serviço, próximo ao Ilha Clube, começou no início desta semana para acabar com o alagamento na região, as equipes da Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e Guarda Municipal estão trabalhando no local.

Por conta das obras, a via sofreu uma interdição parcial. A Prefeitura de Barra Mansa que para facilitar o trânsito, o serviço será dividido em duas etapas, sendo que a segunda seguirá sentido Vila Orlandélia. De acordo com o secretário de Manutenção Urbana de Barra Mansa, Luiz Gonzaga, os serviços estão sendo feitos de forma a não gerar transtorno à população.

– Já fizemos a escavação do principal ponto que sofrerá as intervenções. No local, iremos inserir uma caixa que absorverá com maior velocidade a água, garantindo sua passagem pelas novas manilhas e dando vazão no rio. Esperamos com isso contribuir com a qualidade e durabilidade do asfalto e também acabar com o alagamento no Ano Bom que, há muito tempo, tem trazido transtorno aos moradores do bairro – disse o secretário.