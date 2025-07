Serviços de manutenção de pavimento na Serra das Araras (RJ) tem novas datas

Piraí – Programado inicialmente para ser realizado no dia 26 de julho (sábado), a partir do meio-dia, e concluir por volta das 14h do dia 27 de julho (domingo), a manutenção do pavimento do km 233 ao 225 da pista de descida da Serra das Araras (sentido RJ) será realizada entre o meio-dia de 2 de agosto até as 14h do domingo (03/08). A alteração foi devido a um realinhamento interno com base em critérios estratégicos.

Toda a atividade será acompanhada pela equipe de Operações da concessionária com apoio da Polícia Rodoviária Federal. O local estará sinalizado e haverá orientações sobre os serviços que serão realizados. A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no local e o limite de velocidade.

Durante o período do serviço, o acesso à pista de descida (sentido Rio de Janeiro) ficará restrito a veículos da obra, moradores do trecho e veículos de emergência (Corpo de Bombeiros, ambulâncias, SAMU e os veículos públicos que realizam atendimento à população lindeira).

Caso seja necessário utilizar a pista, a concessionária orienta que os veículos trafeguem com velocidade máxima de 20km/h.