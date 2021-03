Matéria publicada em 16 de março de 2021, 18:53 horas

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) deu continuidade nesta terça-feira (16) às ações de limpeza e manutenção por vários bairros da cidade. Entre os serviços estão roçada, varrição, capina, recolhimento de resíduos e coleta de entulho e volumosos.

A manutenção foi realizada no Parque da Cidade, Parque de Saudade, Verbo Divino, Centro, Boa Sorte, Morada Verde, São Vicente, Vila Nova, Nova Esperança, Loteamento Sofia, Santa Rita da Dutra, Santa Inês, Colônia, Saudade, Roberto Silveira e outras localidades.

As equipes também estão atuando na sanitização como forma de minimizar a transmissão da Covid-19. O serviço foi realizado na Sanitização no Saae, em Saudade, e no posto de atendimento da Vista Alegre, além das praças e centro comercial de Saudade, Vila Nova e Vista Alegre.