Matéria publicada em 25 de maio de 2021, 09:53 horas

Valença- Com o objetivo de evitar aglomerações, diante da situação provocada pela pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Valença através da secretaria municipal de administração, decidiu antecipar o pagamento dos salários dos servidores referentes ao mês de maio de 2021, que será pago no dia 28/05 (sexta-feira).

A Prefeitura ainda reforça o pedido aos servidores que façam uso de aplicativos no sistema de internet banking para o pagamento de contas e outras ações, evitando assim sair de casa.