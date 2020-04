Servidores do Instituto Federal desenvolvem ações em apoio a comunidade durante pandemia de coronavírus

Matéria publicada em 10 de abril de 2020, 09:55 horas

Pinheiral – As 15 unidades do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) atuam integradas no programa em apoio à comunidade em tempo de pandemia por Covid-19. Na região, os três polos da unidade desenvolvem ações em apoio a comunidade. O Campus do IFRJ, em Pinheiral intensificou, esta semana, o programa de assistência aos catadores de produtos recicláveis. Servidores da unidade de ensino acolheram estas famílias, que passaram a receber cestas básicas, durante a quarentena. No pacote de doações, o grupo incluiu ainda alimentos orgânicos, produzidos pelo setor rural do município.

– Dessa forma a gente ajuda os dois lados, os catadores que estão passando por dificuldades e os produtores que deixaram de fornecer alimentos para as escolas, que estão em recesso, além das feiras livres que foram suspensas – explicou o reitor do IFRJ, professor Arimateia de Oliveira.

Já o Campus em Volta Redonda mantém o trabalho de produção de máscaras em 3D para profissionais de saúde. Esta equipe trabalha em sintonia com o curso de química da unidade, responsável pela produção de álcool 70%, também doado para diversos setores, como Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e Batalhão de Polícia Militar.