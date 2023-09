Servidores terão palestra sobre ‘Setembro Verde’

Pinheiral – Como parte das ações do ‘Setembro Verde – mês da inclusão da pessoa com deficiência’, a prefeitura fará, durante todo o mês de setembro, palestras e ações como o Atendimento Educacional Especializado (AEE) em movimento nas Unidades Escolares que irão abordar sobre a importância da inclusão. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE), o Brasil atualmente possui 18,6 milhões de pessoas com deficiência, que representa cerca de 8,9% da população.

Segundo a pedagoga da Equipe Multidisciplinar da Secretaria Municipal de Educação (SME), Frances Marcato, as pessoas que vivem com algum tipo de deficiência encontram diversos desafios, que muitas vezes são somados ao preconceito e, por isso, é muito importante a realização de palestras que tratem do assunto.

“O projeto Setembro Verde acontece em parceria com outras secretarias e equipamentos que atendem às pessoas com Deficiência e/ou TEA no município e com o objetivo de estreitar os vínculos, o coordenador de Saúde Mental, Luiz Cláudio nos convidou para esta troca de experiências. Sabemos que todas as discussões são válidas e ficamos felizes em apresentar um pouco do trabalho que a secretaria de Educação está desenvolvendo com os alunos que necessitam de tratamento diferenciado. Esperamos que a inclusão avance em todos os aspectos, como na educação, saúde e de forma gera”, disse.

O diretor do Programa de Saúde Mental, Luiz Claudio da Conceição, destaca que o evento buscou compartilhar conhecimento e promover uma reflexão sobre inclusão social. “Os servidores do Centro de Atenção Psicossocial tiveram o prazer de participar de uma palestra junto com os profissionais da educação onde foi possível promover uma troca de experiência, tendo em vista que os alunos circulam dentro do território e nós precisamos cuidar e entender que o paciente precisa dos serviços”, afirmou.