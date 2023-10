Sesc RJ celebra o Dia do Comerciário em Barra Mansa com atividades de lazer gratuitas  

Barra Mansa – O Sesc RJ promoverá uma série de atividades gratuitas para comemorar o Dia do Comerciário em diversas unidades pelo estado. Uma delas será a unidade de Barra Mansa, no domingo (15) – apesar do dia do comerciário em 2023 ser originalmente dia 16, será comemorado um dia antes, na unidade em questão- que das 9h às 17h30, receberá atividades como: desafios recreativos e esportivos, experimentação de Beach Tennis, recreação para as crianças, brinquedos infláveis e jogos eletrônicos.