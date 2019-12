Sessenta novos profissionais de Cuidador de Idosos são formados

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2019, 20:12 horas

Volta Redonda– Sessenta alunos do curso de Cuidador Familiar de Idosos foram diplomados nesta semana pela prefeitura de Volta Redonda. O curso já formou cerca de 1.200 cuidadores. Com duração de quatro meses, os alunos participam de aulas teóricas e práticas que acontecem no Centro Dia de Atendimento à Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares, no Jardim Paraíba; Centro Dia de Atendimento à Pessoa Idosa, no bairro Nossa Senhora das Graças e nas Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI), no Dom Bosco e Monte Castelo. Entre os assuntos abordados durante curso estão: tabagismo na Terceira Idade, osteoporose, cardiologia, lazer, fisioterapia, vias urinárias, diabetes, como lidar com a morte, entre outros.

O prefeito Samuca Silva destaca a importância do curso para a adequada formação dos cuidadores.

– Capacitar esses cuidadores é uma iniciativa que promove o bem-estar e zelo daqueles que merecem carinho especial. Eles são preparados para garantir o dia a dia mais confortável a esses idosos, que é o objetivo do curso – enfatizou o prefeito.

A coordenadora do curso, Regina Célia Ribeiro, lembra que a capacitação é voltada para os Agentes Comunitários de Saúde, que atuam nas unidades que do Programa de Saúde da Família; para funcionários das Residências Terapêuticas, que atendem pacientes da Saúde Mental; e pessoas da comunidade.

– O curso foi realizado de agosto a dezembro com aulas teóricas e práticas e engloba diversos temas para que os formandos possam trabalhar de forma adequada com os idosos – explicou Regina.

Para o secretário de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, com o processo de envelhecimento da população e, consequentemente, aumento do número de idosos que se tornam dependentes, vem crescendo a preocupação sobre o cuidador familiar. – Muitas vezes, os familiares não se encontram adequadamente preparados para essa prática. O familiar vivencia a sobrecarga física, emocional e socioeconômica e é fundamental o treinamento adequado para que ele se torne mais seguro e preparado para assumir as responsabilidades no cuidado do familiar dependente – explicou o secretário.