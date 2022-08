Sete cavalos soltos em vias públicas são recolhidos em Volta Redonda

Matéria publicada em 31 de agosto de 2022, 11:31 horas

Quatro animais estavam no Cemitério Municipal do Retiro e três foram resgatados na Avenida Beira-Rio

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), recolheu sete cavalos soltos em vias públicas nos últimos dias. Quatro deles estavam no Cemitério Municipal do Retiro e os demais na Avenida Almirante Adalberto Barros Nunes, a Beira-Rio, no Retiro. Os animais foram recolhidos e levados para o CCZ, no bairro Três Poços.

A coordenadora da Vigilância Ambiental e responsável pelo CCZ, Janaína Soledad, explicou que após o recolhimento, o proprietário tem até 72 horas para reaver o animal a partir do pagamento de uma multa, de acordo com a legislação vigente.

“É importante lembrarmos que estes animais devem ser mantidos em ambientes com sombreamento, água, comida e espaço, mas, de preferência, contidos de maneira correta, em locais onde haja cerca. Desta forma, evitamos que estes animais tenham acesso a vias públicas e causem maiores transtornos”, ressaltou Janaína.

A coordenadora também frisou a importância da parceria entre o CCZ e a Secretaria de Ordem Pública (Semop), através do Ciosp (Centro Integrado de Segurança Pública) e da Guarda Municipal, para o sucesso nas ações de resgastes sem nenhum acidente.

“É uma integração muito importante para evitarmos possíveis acidentes que podem ocorrer por conta destes animais nas vias. Em muitos destes casos, o Ciosp recebe a denúncia, encaminha para o Centro de Controle de Zoonoses e também para Guarda Municipal, que auxilia neste resgaste, já que chega primeiro ao local para controlar o trânsito até a nossa chegada”, explicou.

Serviço

Ao ver algum animal de grande porte solto em vias públicas, a população pode entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses, através do telefone (24) 3339-4555, ou pela Central Única de Atendimento (CAU), pelo 156.