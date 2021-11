Setor de Imunização de Barra Mansa alerta para importância da vacina contra HPV em menores

Matéria publicada em 22 de novembro de 2021, 17:46 horas

Meninas e meninos com menos de 15 anos devem se imunizar contra o vírus responsável pelo câncer de colo de útero

Barra Mansa – Recentemente a Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou todos os países para uma iniciativa que visa diminuir os casos de câncer de colo de útero até 2030. Uma das medidas de prevenção à doença é a vacinação contra o HPV (Vírus do Papiloma Humano), responsável por esse tipo de câncer e, por esse motivo, o Setor de Imunização da Secretaria de Saúde de Barra Mansa, está fazendo um chamamento para que pais de meninas e meninos, menores de 15 anos, levem esse público até uma Unidade de Saúde mais próxima para se imunizarem.

Conforme destaca a enfermeira Marlene Fialho, coordenadora do setor de Imunização, ainda que a vacina contra o HPV seja gratuita, na rede pública a baixa procura prevalece entre o público preconizado pelo Ministério da Saúde.

– A cobertura de vacina contra o HPV sempre foi muito baixa porque a adesão é muito baixa. Mas, a gente observa que depois, quando as meninas estão com vinte anos ou mais, quando já se tem uma lesão de colo de útero, que há uma grande procura pela vacina, muitas das vezes até por solicitação da ginecologista, mas aí já passou do público alvo preconizado pelo Ministério da Saúde. O ideal é que se tome antes da iniciação à vida sexual, para que se tenha uma prevenção eficaz não só do câncer de colo do útero, mas também de pênis, de boca e orofaringe – destacou a enfermeira.

De acordo com Marlene, embora seja uma doença que tenha tratamento e possa ser prevenida, o Brasil tem incidência de 16 mil casos de câncer de colo do útero, por ano, conforme aponta o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Além disso, esse é o quarto tipo de câncer mais prevalente no Brasil e no mundo e o terceiro com maior grau de mortalidade no país. Marlene explica que a vacina contra o HPV é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), desde 2014 e que o esquema vacinal completo inclui duas doses para meninos e meninas.

– Esse é um tipo de campanha que foi introduzida na rotina das adolescentes, como forma de prevenir uma doença séria que afeta a saúde das mulheres na vida adulta, mas infelizmente a procura pela vacina ainda é muito pequena – ressaltou Marlene.

Conforme explica a coordenadora, o HPV é um vírus transmitido pelo contato direto com a pele, ou mucosas infectadas por meio de relações sexuais, e que também pode ser transmitido de mãe para filho, durante o parto. De acordo com ela, o que se observa é que a resistência por parte dos pais em levar as filhas para vacinar vai de encontro ao fato de o HPV ser uma doença sexualmente transmissível. Além disso, existe também a não aceitação dos pais por causa de relatos de alguns eventos associados à vacina.

– Existe muita falta de informação, orientação e conscientização sobre a importância da prevenção ao HPV. Os pais precisam ter consciência de que quanto mais precoce a filha for imunizada, ela terá uma vida adulta mais protegida – completou a enfermeira.