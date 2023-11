Setor pesqueiro de Angra deve dobrar capacidade

Angra dos Reis – A produção de pescado de Angra dos Reis deve dobrar sua capacidade. Motivo: a prefeitura de Angra dos Reis oficializou a cessão de uso por dez anos da área lateral do Cais de Turismo, no Centro, para a Cooperativa de Produtores da Pesca de Angra dos Reis (Propescar). A utilização da área irá duplicar a capacidade de descarga de pescado no município, além de permitir a chegada de embarcações de pesca de maior porte.

– Hoje (sexta-feira, 17) é um dia histórico para a pesca de Angra dos Reis. Antes, era fato recorrente muitas embarcações não conseguirem descarregar suas cargas de pescado na cidade. A partir do momento em que a cessão que possibilita a duplicação e, no futuro, a triplicação da capacidade de descarga de pescado no município é assinada, temos um divisor de águas – afirmou o secretário de Agricultura, Aquicultura e Pesca, Wagner Junqueira.

A área que será integrada ao complexo existente hoje está localizada na lateral do Cais de Turismo e tem 2.439 metros quadrados, o que possibilitará a duplicação do espaço de descarga de pescado em Angra.

– Não é uma questão importante apenas para a pesca do município, mas também tem a ver com a questão organizacional: vamos colocar o setor pesqueiro num lugar só, de forma ordenada, separado do setor turístico – explicou o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti.

O documento assinado pela Prefeitura de Angra e pela Propescar oferece cessão de uso por 10 anos, renováveis por mais 10. Entre as várias contrapartidas relacionadas ao termo, a Propescar vai construir para uso de seus cooperados o Centro Odontológico Chico Preto, em homenagem a um dos maiores nomes da pesca de Angra dos Reis.

A formalização da cessão da área lateral do Cais de Turismo contou com a presença do prefeito Fernando Jordão, dos secretários Ferreti e Wagner Junqueira, que foi acompanhado do secretário executivo da pasta, Leandro Silva, além do presidente da Propescar, Wilson Reis, e da deputada estadual Célia Jordão.