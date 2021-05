Setur-RJ e TurisRio dão início as consultorias do Núcleo de Atendimento ao Turismo Fluminense

Matéria publicada em 21 de maio de 2021, 17:59 horas

Sul Fluminense – Na quinta-feira (20) a Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) deram início às primeiras consultorias do Núcleo de Atendimento ao Turismo Fluminense. A ideia do projeto é apoiar ações de desenvolvimento do turismo local e regional, auxiliando de perto os gestores municipais.

De acordo com o Secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, a ideia é unir esforços em prol do setor.

– O Núcleo de Atendimento do Turismo Fluminense é mais uma iniciativa da Secretaria para se aproximar do interior. Vamos seguir intensificando uma relação mais próxima, fortalecendo a união de esforços, para a construção de uma retomada consistente do turismo fluminense – disse.

O encontro virtual, que reuniu os profissionais das secretarias municipais de Turismo com os técnicos da Setur-RJ/TurisRio esclareceu diversas dúvidas. Entre elas, como captar recursos federais, a importância do Cadastur e quais os segmentos turísticos que a cidade pode trabalhar.

A secretária de Cultura e Turismo de São Fidélis, Wania Borges, agradeceu a oportunidade de participar do projeto.

– São Fidélis possui lugares lindos e convidativos para o turista. Além do famoso Parque Estadual do Desengano, temos cachoeiras, rios e um turismo histórico muito rico. Participar desse projeto é uma forma de captar conhecimento para desenvolver o turismo na cidade.

Outro assunto importante abordado durante o atendimento foi a inserção dos municípios no Mapa do Turismo, a fim de profissionalizar o setor. O secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo de Cambuci, Marilson de Moraes, que também é guia, explicou que este é um dos objetivos do órgão.

– Este programa é muito importante para o nosso município, principalmente porque ficamos muito distantes da capital. Só tenho a agradecer por participar do Núcleo de Atendimento. Essas dicas são muito importantes para que nós, gestores municipais, possamos ampliar nossas oportunidades dentro do turismo.