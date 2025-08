Show de Prêmios vai agitar Auto Music Festival no Dia dos Pais em Barra Mansa

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa promove, no próximo sábado (9), o Show de Prêmios Especial – Dia dos Pais, uma das principais atrações do Auto Music Festival. O evento, com entrada gratuita, será realizado a partir das 15h, no Parque da Cidade, e contará com sorteio de prêmios para quem participou da campanha de troca de notas fiscais por cartelas.

A iniciativa é organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pela Fundação Cultura, com apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), da Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap) e do Sicomércio. Entre os prêmios, estão motos elétricas, televisores de 55 polegadas, cervejeiras e ingressos para o show da banda Dire Straits Legacy, marcado para novembro, também em Barra Mansa.

As trocas de notas fiscais por cartelas continuam até sábado (9), nos estandes das entidades participantes. São aceitas compras realizadas a partir de 28 de julho, no valor mínimo de R$ 100. Não serão contabilizadas notas emitidas por farmácias, supermercados, hortifrutis e postos de combustíveis.

O Show de Prêmios faz parte da programação do Auto Music Festival, que também contará com atrações musicais, opções de lazer e homenagens especiais aos pais.

Serviço

Show de Prêmios – Especial Dia dos Pais

Data: 9 de agosto de 2025 (sábado)

Horário: 15h

Local: Parque da Cidade – Avenida Prefeito João Chiesse Filho, s/n, Centro