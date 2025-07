Sicomércio-VR leva informação, shows e palestras para Expo VR 2025

Volta Redonda – O Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo de Volta Redonda (Sicomércio-VR) contará com um estande na Expo VR 2025, que começa nesta sexta-feira (1º) e segue até domingo (3), na Ilha São João. O espaço contará com diversas atividades e informações sobre temas importantes para empresas e colaboradores, como orientações sobre a Lei Trabalhista, Convenção Coletiva, Assessoria Jurídica, Lei de Proteção de Dados, e sobre a NR1 – a nova norma sobre saúde mental nas empresas, com foco nos riscos psicossociais.

Além das palestras, os shows com Mumuzinho, Cátia Valois e Zeca Baleiro, e Iza estão sendo promovidos no Palco Sesc, em parceria com o Sicomércio-VR, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura de Volta Redonda.

“Estamos mais uma vez felizes em apoiar um grande evento como esse, com o objetivo de promover a economia, a cultura, gerando negócios para Volta Redonda. A Expo VR chega com essa proposta de inovação, criando um ambiente diferenciado para que empresas possam interagir com quem acredita na nossa cidade. Estamos trazendo os shows, além de um estande e criando oportunidades para muita troca de informação e entretenimento. Parabéns a todos que abraçaram esse grande evento, especialmente, ao Luciano Pançardes, do Diário Eventos, que tem se mostrado um grande empreendedor, um homem de visão e com uma coragem para enfrentar grande desafio”, afirmou o presidente do Sicomércio-VR, Levi de Freitas.

SOBRE A EXPO VR 2025

A Expo VR 2025 promete três dias de muita experiência multicultural no Sul Fluminense, com gastronomia, negócios, acessibilidade, meio ambiente, cultura, muita inovação e entretenimento. Com entrada gratuita, estandes de negócios, tendas culturais, três praças gastronômicas, shows nacionais no Palco Sesc, palestras, espaços de formação e oficinas, a Ilha São João será palco da maior experiência multicultural já realizada no Sul Fluminense.

“Não se trata apenas de um evento, mas de um projeto de impacto social e cultural. A Expo VR nasceu com o propósito de democratizar o acesso à arte, à informação e aos negócios. A programação foi pensada para reunir pessoas de todas as idades e perfis, promovendo conexões e oportunidades reais”, explicou o CEO da Diário Eventos e idealizador da Expo VR, Luciano Pançardes.

Além da programação artística e cultural, o evento também contará com agenda de palestras e mentorias com apoio do Sebrae, voltadas ao desenvolvimento regional, empreendedorismo e inovação.

“Teremos atividades desde às 10h da manhã, com apresentações culturais e rodas de conversa na Vila Cultural. A noite será o momento dos grandes shows no Palco Sesc. Tudo isso com acessibilidade, segurança e um sistema tecnológico de pulseiras que garante conforto e organização ao público”, contou a diretora executiva da Expo VR, Renata Pançardes.