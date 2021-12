Sinalização inadequada em cruzamento no bairro Jardim Normandia causa constantes acidentes no local

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2021, 08:36 horas

Volta Redonda- Funcionários do GAPC (Grupo de Apoio às Pessoas com Câncer) e moradores do bairro Jardim Normandia, estão preocupados com os acidentes de trânsito que ocorrem quase toda semana no cruzamento das Ruas Manoel dos Santos Gonçalves com a Rua Senador Alfredo Elias.

Segundo o depoimento de alguns moradores e funcionários que trabalham no GAPC, localizado na Rua Manoel dos Santos Gonçalves, já foi solicitado por diversas vezes ajustes na pintura do asfalto e mais visibilidade para a placa de PARE, junto a Guarda Municipal, STMU(Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana) e até junto a alguns vereadores.

“Já tentamos de todas as formas, mas nada foi feito para melhorar a sinalização no local, nossos pacientes passam aqui diariamente e ficamos com medo de acontecer alguma coisa com eles que já estão bem debilitados, como também com as outras pessoas, podendo ser algo mais grave”, reclamou uma funcionária do CAPC.