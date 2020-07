Sindicato de Angra adere manifestação de vigilantes no Rio de Janeiro

Matéria publicada em 27 de julho de 2020, 08:58 horas

Angra dos Reis – A diretoria do Sindicato dos Vigilantes de Angra dos Reis e Região participou das manifestações de greve no Rio de Janeiro. O objetivo foi fortalecer o movimento grevista com panfletagem e passeata.

O diretor da entidade, Rogério Almeida, disse que a manifestação contou com o apoio de pelo menos 15 membros do sindicato de Angra dos Reis que percorreram diversos shoppings da cidade. ” Não conseguimos agir em todos os shoppings devido a falta de tempo e pela distância entre os locais”, comentou o sindicalista lembrando que o sindicato reivindica reajuste salarial e respeito e dignidade com o trabalhador.