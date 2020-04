Sintomas da Covid-19 podem ser confundidos com outras doenças

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 20:01 horas

Pneumologista alerta que pacientes com doenças crônicas devem redobrar os cuidados com a saúde

Volta Redonda- O crescimento do número de casos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, tem elevado o grau de ansiedade e apreensão das pessoas por todo o Brasil. Ao menor sinal de tosse, espirro ou coriza, sintomas mais comuns do novo coronavírus, surgem as suspeitas da presença do vírus. No entanto, é preciso lembrar que várias doenças respiratórias, como resfriados, gripe, asma e rinite alérgica também podem apresentar sintomas semelhantes.

Na avaliação do pneumologista Gilmar Alves Zonzin, ex-presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro, principalmente no outono e inverno, em que as temperaturas são mais baixas, é bastante comum o surgimento de diferentes doenças respiratórias, tanto de origem viral quanto bacteriana.

As crises de asma, por exemplo, podem desencadear uma intensa falta de ar, que também é um sintoma que está presente nas formas graves da Covid-19. No entanto, conhecer alguns detalhes pode ajudar o paciente.

– O mal-estar, a sensação de fadiga, o cansaço e a queda do estado geral associado à Covid-19, que evolui de forma mais grave, são significativamente mais acentuados que aqueles provocados por resfriados ou até mesmo por crises usuais de doenças crônicas, como rinite e asma – afirmou.

No caso da rinite, patologia respiratória de origem alérgica e natureza crônica, o médico explica que a doença normalmente é desencadeada quando o paciente entra em contato com alguns fatores ambientais. “Poeira, mofo e ar condicionado são alguns dos principais gatilhos”. A rinite provoca principalmente espirros e congestão nasal, entretanto, sem ocorrência de falta de ar real, cansaço ou febre.

De acordo com Gilmar Zonzin, especialmente nesse momento em que a Covid-19 já tem um expressivo volume de casos confirmados e mortes no país, é extremamente necessário que os pacientes de doenças crônicas reforcem os cuidados com a saúde.

– Pessoas portadoras de asma ou de qualquer doença crônica, respiratória ou não, devem estar atentas para a manutenção do tratamento adequado e regular de suas doenças. Nesse momento em que temos acompanhado tantos esforços para evitar a sobrecarga do sistema de saúde, precisamos cuidar para que as doenças crônicas estejam controladas e evitar que venham a ter progressões ou manifestações graves que aumentem a demanda por atendimentos emergenciais e internações hospitalares – destacou.

Síndromes gripais e falta de ar

De acordo com o médico Gilmar Zonzin, nesse momento em que o vírus Covid-19 circula com maior intensidade no país, mesmo os sintomas gripais brandos – tosse, espirro ou febre baixa – exigem que o paciente seja mantido em casa, privado do contato social.

– Como não é possível fazer testes em todas as pessoas que apresentam sintomas gripais, a recomendação continua sendo para o distanciamento social. Se os sintomas gripais forem leves e o quadro geral da pessoa estiver bom, não há necessidade de procurar atendimento médico – avaliou Zonzin.

Nesses casos em que os sintomas forem brandos, o pneumologista recomenda que o paciente permaneça em casa e siga as indicações para repouso e boa alimentação. Ele também orienta que seja mantida uma atenção especial em relação à higiene, com a utilização regular de máscaras e álcool em gel e, no caso de necessidade, o uso de antitérmico.

No entanto, quando os sintomas forem mais intensos, com surgimento de cansaço mais exuberante, além de tosse ou febre mais persistente, o pneumologista Gilmar Zonzin indica que o paciente procure ajuda médica.

– Nesses casos, é muito importante buscar ajuda para que seja feita a definição do diagnóstico e consequente tratamento adequado à doença identificada, que pode ou não ser a Covid-19, já que temos diagnósticos alternativos também nessas condições – pontuou o pneumologista.

Além dos sintomas gripais, a Covid-19 também tem apresentado sintomas como dores pelo corpo, dor de garganta, conjuntivite, diarreia e falta de olfato, além de eventualmente alguma confusão mental. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente cerca de 80% dos casos apresentam sintomas leves e causam apenas um discreto mal-estar geral.