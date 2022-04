SMAC leva educação financeira a usuários do CRAS Retiro, em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de abril de 2022, 10:40 horas

Parceria entre a secretaria de Ação Comunitária e o Sicoob vai promover oficina e atendimento individual para jovens e adultos

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) de Volta Redonda, em parceria com o Sicoob (Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil), promove nesta sexta-feira, dia 29, às 15h, uma oficina sobre educação financeira, no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do bairro Retiro. A palestra é voltada para os adolescentes acima de 16 anos participantes do Projeto Novos Horizontes da SMAC, e adultos, incluindo idosos.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica (DPB) da SMAC, Rosane Marques, a Branca, explicou que os jovens terão oportunidade de rever seus modos de tratar o assunto, não cair em tentação e se policiar para cuidar da saúde financeira e crescer. E os idosos também terão condições de avaliar e não se deixar endividar, usando seus recursos para cuidar deles próprios.

“É muito importante contar com parceiros preocupados em dar condições às pessoas, e principalmente contribuir com o desenvolvimento social das famílias que estão no acompanhamento social da Proteção Básica. Famílias muitas vezes desgastadas no financiamento e sem caminho de solução. Apreender possibilidade de sair das dívidas e ainda buscar caminhos novos”, ressaltou Branca, acrescentando que o próximo passo é abrir agenda para apoio individual.

A oficina sobre educação financeira será ministrada pela palestrante Giovanna Lyssa, que atua como Cooperativário – Agente Operacional II no Sicoob.

“O objetivo é ajudar as pessoas em suas decisões financeiras. Escolhemos fazer essa parceria com a prefeitura para identificar os locais com a maior necessidade de implementação do tema”, explicou Giovanna, ressaltando que o apoio individual acontecerá a partir do dia 2 de maio, com a implantação do programa Clínica Financeira, com atendimento uma vez por mês.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, reforçou a importância da educação financeira para as famílias, principalmente para aquelas que utilizam os serviços oferecidos nos CRAS.

“A educação financeira ajuda a transformar uma comunidade. Queremos que todos participem, do jovem ao pessoal da Melhor Idade. E essa parceria vai reforçar e agregar ao trabalho já realizado nos CRAS da nossa cidade”, destacou Carla.