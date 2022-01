Smac-VR promove colônia de férias para crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2022, 14:53 horas

Ação acontecerá entre os dias 10 e 28 de janeiro em 31 unidades dos CRAS

Volta Redonda- A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda vai realizar a partir do dia 10 de janeiro, em 31 unidades dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), a Colônia de Férias para crianças e adolescentes com idades entre 5 e 15 anos, participantes dos serviços da assistência social do município. A ação pretende atender mais de 1.500 usuários dos Cras. Haverá gincanas, atividades educacionais e recreativas, além de passeios para o Zoológico Municipal (Zoo-VR) e para o Parque Aquático Municipal.

A diretora do Departamento de Proteção Básica (DPB), Rosane Marques, a “Branca”, falou sobre a importância de trocar experiências e fortalecer vínculo e convivência em momentos como esses.

“Além da diversão, a ideia é distanciar nossas crianças e adolescentes do risco social e oportunizar aos pais e responsáveis a participação em nossos serviços e no acesso a seus direitos. Todos irão brincar e interagir com atividades diferenciadas, e isso apresentará para elas novas formas de vivência, proporcionando desenvolvimento motor, cognitivo e social”, destacou Branca.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, destacou que a Colônia de Férias é uma alternativa para que as crianças e adolescentes dos territórios onde funcionam os Cras possam, no período das férias escolares, serem atendidas com atividades de recreação e esportivas mais próximas de suas residências.

“Além de ser um espaço para cultivar o lúdico neste período de férias escolares, a Colônia de Férias é uma excelente oportunidade de busca ativa. É de extrema importância aproximar a comunidade aos espaços de atendimento da secretaria, o que é muito importante para que possam acessar os serviços ali ofertados para a garantia de seus direitos, sempre que precisar”, finalizou.

Agenda da Colônia de Férias

– 10 a 14 de janeiro, a partir das 8h30, nos CRAS: Açude, Santo Agostinho, Jardim Ponte Alta, Siderlândia, Monte Castelo, Três Poços, Retiro, Vila Rica Tiradentes, Rústico e Volta Grande.

– 17 a 21 de janeiro, a partir das 8h30, nos CRAS: Belo Horizonte, Padre Josimo, Caieiras, São Cristóvão, Dom Bosco, São Sebastião, Jardim Belmonte, Verde Vale, Nova Primavera e Vila Americana.

– 24 a 28 de janeiro, a partir das 8h30, nos CRAS: Água Limpa, Mariana Torres, Candelária, Roma, Aero Clube, São Carlos, Coqueiros, São Luiz, Ilha Parque, Voldac e Vila Brasília.

Para mais informações, os interessados podem procurar o Cras mais próximo de suas casas.