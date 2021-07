Só este ano foram servidas mais de 175 mil refeições no Restaurante Popular de VR

Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 12:55 horas

Volta Redonda- Apesar da pandemia e das medidas restritivas contra o Coronavírus, o Restaurante Popular de Volta Redonda continua em plena atividade, e este ano o local já serviu mais de 175 mil refeições, entre desjejuns (café da manhã) e almoços.

No caso do Restaurante Popular, ele é gerido por uma empresa, mas conta com subsídios e coordenação da prefeitura para funcionar.

Segundo o governo municipal, cada almoço custa R$ 8,62, mas com o subsídio da prefeitura, o valor do marmitex sai a apenas R$ 3,50 para a população. Já o café da manhã custa R$ 3,01, sendo que o Poder Público paga R$ 1,51, fazendo com que o desjejum custe R$ 1,50.

Atualmente são servidos cerca de 70 cafés da manhã e aproximadamente 600 almoços diariamente. Tudo atendendo às normas de segurança e saúde estabelecidas em decreto de combate ao coronavírus.

Outro fator levado a sério é a qualidade do alimento servido. Com um cardápio diversificado, o preparo e armazenamento são acompanhados pela prefeitura, através da coordenação de Segurança Alimentar do município.

“As pessoas que vão se alimentar no nosso restaurante pagam R$ 3,50 e o município entra com R$ 5,12. A população não imagina que o Poder Público ajuda com R$ 5,12. Por isso, exija uma comida de qualidade, porque nós esperamos e acreditamos nisso”, disse o prefeito Antônio Francisco Neto.

Serviço

O Restaurante Popular fica na Avenida Integração, no bairro Aterrado, e funciona de segunda a sexta-feira: 7h às 9h (desjejum) e 10h30 às 14h30 (almoço).