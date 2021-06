Matéria publicada em 29 de junho de 2021, 09:59 horas

Valença- A Subprefeitura de Santa Isabel, Distrito de Valença, com o apoio do Prefeito Fernandinho Graça, vem atuando de forma ativa para a cada dia valorizar o potencial da localidade. São ações que buscam oferecer segurança e qualidade de vida para a população e também aos visitantes.

O Subprefeito, Lauro Roberto, informou que estão realizando ações de melhorias na iluminação pública em diversos pontos do distrito.

“Num trabalho inovador, estamos contando com uma ação voluntária do amigo Tiago Moreira, que com seu drone realiza imagens aéreas durante a noite, e assim, identificamos locais, onde ainda é necessário instalar novos pontos de iluminação”, comentou Lauro.