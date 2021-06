Matéria publicada em 22 de junho de 2021, 10:27 horas

Firjan oferta cursos técnicos no Sul Fluminense

Sul Fluminense – Automação Industrial, Eletromecânica, Eletrotécnica, Manutenção Automotiva, Mecânica e Mecatrônica são os cursos disponíveis nas unidades da Firjan SENAI de Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende e Volta Redonda. São 280 vagas para cursos técnicos disponíveis para 7 turmas nas quatro unidades do Sul Fluminense. As aulas terão início em 2/8. Informações e matrículas devem ser realizadas no sitehttps://firjansenai.com.br/cursorio/portal/index.php

Cada curso possui 40 vagas com carga horária que varia de 1.200 a 1.360 horas, o que compreende em torno de um ano e meio de formação. Ao longo dos períodos letivos serão exigidas 20 horas semanais, divididas em 10 horas para o auto estudo (o aluno estuda sozinho na plataforma on-line); seis horas divididas em três vezes por semana para aulas on-line com instrutor e toda a turma; e quatro horas em dois dias por semana voltadas para tutoria, quando o instrutor tira dúvidas com cada aluno.

Os cursos técnicos da Firjan SENAI atendem as necessidades das indústrias e capacitam os alunos para as exigências deste mercado de trabalho, proporcionando oportunidades de emprego a pessoas de qualquer idade, seja para quem busca o primeiro emprego ou recolocação.

Aulas presenciais em 2022

As turmas em EaD seguem a mesma linha de qualidade da modalidade presencial, com o docente sempre presente: serão três dias com aulas on-line ao vivo e dois com tutoria também virtual. A diferença é que o aluno não vai à escola. Os conhecimentos são potencializados com simuladores e softwares, entre outras estratégias, todas realizadas à distância no primeiro semestre do curso.

Em 2022, além de um dia de aula on-line e dois dias de tutoria, os alunos passam a ter aulas presenciais na unidade da Firjan SENAI escolhida para fazer a prática prevista e necessária para o curso, caso seja possível em função do contexto da Covid-19, ou por meio de simuladores nas plataformas de aprendizagem.

Confira abaixo os cursos disponíveis no Sul Fluminense: