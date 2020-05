Supermercado de Volta Redonda é multado por desrespeitar uso obrigatório de máscaras

Matéria publicada em 19 de maio de 2020, 18:52 horas

Volta Redonda – Um supermercado localizado no bairro São Lucas, em Volta Redonda, estava descumprindo os Decretos 16.082/20, 16.084/20 e 16.146/20, e por isso foi multado pela equipe da SMF (Secretaria Municipal de Fazenda) nesta terça-feira (19). No local, os funcionários não estavam utilizando máscaras, não havia controle na entrada de clientes, faltava marcação com distanciamento para atendimento e não havia material para higienização, como álcool em gel.

De acordo com o secretário de Fazenda, Fabiano Vieira, a ação foi possível devido a parceria entre a prefeitura e o Ministério Público, que recebeu uma denúncia anônima e encaminhou para que o poder público pudesse averiguar.

– Graças à fiscalização de nossa equipe foi possível flagrar tanto o gerente como uma funcionária do referido mercado sem a utilização obrigatória de máscaras – comentou o secretário.

Foi lavrado um auto de infração e o estabelecimento comercial recebeu uma multa no valor de R$ 945,55. Os fiscais orientaram os funcionários quanto às normas de funcionamento do supermercado previstas para o período de pandemia. Caso aconteça novamente o estabelecimento será interditado.

– Estamos cumprindo o nosso papel, que é cuidar da população. E isso inclui essa fiscalização nos estabelecimentos comerciais. Não podemos admitir que os funcionários e nem a população seja contaminada pelo vírus por falta do cumprimento da legislação. É preciso destacar que, em caso de reincidência, serão penalizados conforme a legislação determina, com multa, interdição e cassação de alvará – ressaltou o prefeito Samuca Silva.