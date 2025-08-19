Supermercado é interditado pela Fiscalização Sanitária, em Pinheiral

Pinheiral – A Secretaria de Ordem Pública, Fiscalização e Defesa Civil, através da Divisão de Fiscalização Sanitária e Posturas, interditou, nesta terça-feira (19), um supermercado no bairro Ipê. Durante a diligência fiscal, foram encontradas diversas irregularidades em desacordo com a legislação sanitária, entre elas a comercialização de alimentos impróprios para consumo, resultando na apreensão de mais de 60 quilos de frios, incluindo queijos, presuntos e mortadela.

De acordo com o Chefe de Divisão de Fiscalização, Marcelo Ferreira, parte dos produtos estava com o prazo de validade vencido e outra armazenada inadequadamente.

“Nosso trabalho é proteger a saúde da população. Alimentos vencidos ou sem identificação adequada colocam em risco a segurança do consumidor, por isso a fiscalização é firme e necessária”, destacou.

O estabelecimento, que já havia sido autuado anteriormente e até interditado parcialmente, desta vez sofreu a sanção de interdição total. O levantamento da interdição só será possível após a adoção das medidas corretivas indicadas pelos fiscais sanitários e a aprovação em nova inspeção, que deverá comprovar que o local está apto a retomar suas atividades comerciais.