Tanques de decantação da ETA no Morro do Gama recebem limpeza nesta quinta-feira

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 18:37 horas

Barra do Piraí– A Secretaria Municipal de Água e Esgoto irá realizar nesta quinta-feira, dia 11, a limpeza nos tanques de decantação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Morro do Gama, no intuito de preservar a qualidade da água que chega às casas.

Com isso, o sistema de abastecimento terá paralisação no funcionamento durante a realização do serviço, que terá início às 06h30, com a previsão de terminar às 16h, sendo que Centro, Carvão, Caixa D’água, Caieira, Chácara Farani, Morro do Gama, Maracanã, Muqueca, Santo Cristo e São João serão afetados.

– Após a realização do serviço, o abastecimento voltará aos poucos e, com isso, é necessário que o uso de água seja consciente, evitando a utilização desnecessária para que o sistema ocorra mais o rápido possível – disse o secretário de Água e Esgoto, Lyncon de Souza da Silva.

A secretaria irá receber solicitação para atendimento por meio de Caminhões Pipas, para locais que o reabastecimento requer mais tempo. O pedido pode ser realizado através do telefone: (24) 2443-2284.