Tarde de magia e noite de humor lotam teatro e Tenda da FITA 2025

Angra dos Reis – A Festa Internacional de Teatro de Angra (FITA 2025) reuniu público em peso em duas apresentações que marcaram a tarde dessa terça-feira (26): o infantil “Fios de Ouro”, no Teatro Municipal, e o espetáculo de humor “Embrulha Pra Viagem”, na Tenda da FITA.

Durante a tarde, crianças e famílias acompanharam a história de um rei ganancioso e de uma camponesa desafiada a transformar palha em ouro. O enredo, recheado de magia, música e interação, prendeu a atenção do público até o fim. O ator Richard Marx, integrante do grupo angrense responsável pela peça, destacou a participação no festival:

“É a primeira vez do nosso grupo na FITA e é uma valorização enorme do nosso trabalho”, afirmou.

À noite, a tenda foi tomada pelo riso com o grupo Embrulha Pra Viagem, fenômeno nas redes sociais com mais de 4 milhões de seguidores. O espetáculo reuniu personagens conhecidos e esquetes inéditas, arrancando gargalhadas da plateia. Para o ator Maurício de Barros, a experiência reforça o caráter diverso do evento:

“É um festival muito eclético. Você tem um drama e uma comédia muito rasgada no mesmo ambiente. O teatro está precisando dessa troca”.

A programação segue nesta quarta-feira (27) com o espetáculo infantil “A Rosa que Gira a Roda”, às 11h, 13h e 15h, no Teatro Municipal. À noite, às 19h, a Tenda recebe “Ficções”, com a atriz Vera Holtz.

A FITA 2025 conta com patrocínio da Enel Distribuição Rio e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, além da parceria com a Prefeitura de Angra dos Reis e a TurisAngra.