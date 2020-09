Tarifa Comercial Zero completa um mês de retorno em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 18:16 horas

Após interrupção por conta da pandemia, serviço tem transportado 4,5 mil semanalmente, segundo a prefeitura

Volta Redonda- Os três ônibus do Tarifa Comercial Zero voltaram a circular no dia 1º de setembro, após interrupção de seis meses por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo a Prefeitura de Volta Redonda, desde o retorno das suas operações, o Tarifa Comercial Zero tem transportado uma média de 4,5 mil pessoas por semana. Ainda segundo a prefeitura, os três veículos que atendem duas linhas distintas chegaram a atender três mil pessoas por dia.

Com a rede de atendimento controlada e o protocolo adotado em Volta Redonda para o tratamento precoce da Covid-19, as viagens foram retomadas com as medidas de segurança para passageiros e motoristas. Podem viajar apenas pessoas sentadas, utilizando a capacidade máxima em cada carro, que é de 33 pessoas. Além disso, é aferida a temperatura de todos os passageiros antes de entrarem no ônibus.

– A retomada com segurança do serviço é importante para as atividades econômicas, que também estão sendo flexibilizadas com medidas necessárias. Estamos conseguindo retomar o crescimento do desenvolvimento econômico em Volta Redonda – explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro.

Além do retorno às operações, o Tarifa Comercial Zero iniciou ontem testes de um sistema de localização dos ônibus elétricos por meio de GPS. Desenvolvido pela Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda (EPD-VR), o sistema tem como objetivo permitir aos usuários localizarem a posição dos veículos quando forem utilizar o serviço.

– A ideia é que, em breve, os passageiros tenham a informação por meio de seus celulares ou por telas instaladas nos pontos do Tarifa Comercial Zero, permitindo com que eles possam programar melhor suas viagens, trazendo mais comodidade – explicou o presidente da EPD-VR, Matheus Moreira Cruz.

Itinerário

Implantado pela prefeitura municipal em julho de 2018, os ônibus do Tarifa Comercial Zero interligam gratuitamente os centros comerciais de Volta Redonda. Os três veículos atendem duas linhas distintas: dois ônibus na Linha 1, que liga os bairros Retiro, Aterrado, Vila Santa Cecília e Centro (Rua Gustavo Lira e Avenida Amaral Peixoto); e um veículo na Linha 2 que sai do Retiro, Aterrado, Rodovia dos Metalúrgicos (Shopping Park Sul) e Centro (Rua Gustavo Lira e Avenida Amaral Peixoto).

Funcionamento

Os ônibus elétricos possuem ar condicionado, internet Wi Fi e ligações USB para recarregar aparelhos móveis, além de serem silenciosos e não poluírem o meio ambiente. Eles circulam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e no sábado, até 14h.