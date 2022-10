Táxis de Resende passam por vistoria entre os dias 24 e 26 de outubro

Matéria publicada em 21 de outubro de 2022, 13:50 horas

Fiscalização acontecerá na Área de Exposições de 9h às 16h

Resende – A Prefeitura de Resende realiza entre os dias 24 e 26 de outubro a vistoria periódica dos taxímetros referentes ao ano de 2022. A verificação acontece entre 9h e 16h — com intervalo para almoço das 12h às 13h — na Área de Exposições, localizada na Avenida Darcy Ribeiro, s/n, no bairro Morada da Colina.

Para passar pela vistoria, o permissionário precisará levar o certificado da última aferição, o Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV) atualizado de acordo com a tabela do Detran e ainda o boleto da Guia de Recolhimento da União (GRU) pago até o dia 21 de outubro de 2022 — reforçando que a guia original do pagamento fica com o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem).

Após passar pelo processo de vistoria, o veículo apto recebe um selo de vistoriado do Ipem referente ao ano de 2022 que fica colado no vidro de maneira visível tanto aos passageiros quanto aos agentes de fiscalização.

Atualmente, Resende conta com 131 permissionários, distribuídos em 14 pontos de táxi. A vistoria acontece anualmente ou quando ocorre alguma irregularidade no veículo.

– As vistorias são muito importantes para proporcionar condições adequadas e seguras tanto ao passageiro quanto ao motorista. Além disso, os agentes da Sumtran realizam fiscalização periodicamente para confirmar as condições de viagem – explicou Júlio César Barbosa da Silva, superintendente municipal de Transporte e Trânsito.